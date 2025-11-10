OIJ pide ayuda para identificar cuerpo de señor encontrado en cafetal en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está tratando de resolver el misterio que envuelve la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un cafetal en Alajuela.

Para esto, el primer paso es identificar al hombre fallecido, motivo por el que las autoridades judiciales están pidiendo la ayuda de la ciudadanía para conocer de quién se trata.

El cuerpo fue encontrado dentro de una finca en Sabanilla de Alajuela. Foto OIJ. (OIJ/El cuerpo fue encontrado dentro de una finca en Sabanilla de Alajuela. Foto OIJ.)

El hallazgo del cuerpo se dio la mañana del pasado miércoles 2 de abril, específicamente dentro de una finca cafetalera ubicada en Sabanilla de Alajuela.

“La víctima, cuya identidad aún no ha sido determinada, tendría una edad aproximada de entre 60 y 70 años. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición”, detalló el OIJ.

Si usted tiene información sobre este caso en investigación, puede comunicarse con el OIJ de Alajuela al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.