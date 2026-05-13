Cámaras captaron despiadado homicidio de adulto mayor que fue atacado con un tubo metálico en San José

Un brutal e inhumano ataque quedó grabado en video y ahora los agentes de la sección de Homicidios del OIJ necesitan ayuda urgente para identificar a los responsables.

La víctima fue un hombre de apellido Montero, de 66 años, quien murió tras recibir múltiples golpes en un hecho ocurrido la noche del lunes 20 de abril anterior.

De acuerdo con el informe preliminar, el adulto mayor se encontraba sentado en las gradas de la entrada principal del Ministerio de Salud, pasadas las 11 p.m., cuando llegaron dos sospechosos a bordo de una motocicleta Honda Hornet 160 de cilindraje.

Según las autoridades, el acompañante descendió de la moto portando lo que aparenta ser un tubo metálico y, sin mediar palabra, atacó violentamente a Montero durante poco más de un minuto.

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Montero, de 66 años, fue asesinado a tubazos cuando estaba sentado frente al Ministerio de Salud, la agresión ocurrió el lunes 20 de abril del 2026. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Tras la agresión, ambos sospechosos huyeron del lugar en la motocicleta.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, falleció tiempo después debido a la gravedad de las lesiones. El cuerpo presentaba múltiples fracturas en el cráneo y severas lesiones internas en la cabeza.

Michael Soto, director del OIJ, detalló que las investigaciones permitieron determinar que los sospechosos salieron de Los Guido de Desamparados aproximadamente a las 11:25 p.m. de ese lunes y regresaron a la zona a eso de las 12:10 a.m. del martes 21 de abril.

Ahora, los agentes de Homicidios solicitan colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables o esclarecer cualquier detalle relacionado con el caso.

Si usted tiene información, puede comunicarse confidencialmente al 800-8000-645 o escribir al correo cicooij@poder-judicial.go.c