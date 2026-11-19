Los gritos de “Camilo, Camilo” y “Justicia” se escucharon desde que el féretro del periodista Camilo Rodríguez llegó a la Catedral de Cartago. En una despedida cargada de mucho dolor.

Cientos de personas, entre familiares, amigos, conocidos y otras que solo lo habían seguido a través de sus videos, llegaron para acompañarlo en su último adiós.

Camilo Rodríguez fue sepultado en el Cementerio Central de Cartago. Fotos: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

La tarde de este miércoles 18 de noviembre, la iglesia estaba completamente llena. Algunos asistentes permanecieron en oración, otros levantaron banderas de Costa Rica y globos, mientras la tristeza se mezclaba con las muestras de cariño hacia el comunicador, asesinado a balazos el pasado lunes sobre la Ruta 32.

La misa comenzó a las 2:10 p. m. y fue presidida por el obispo Mario Quirós. Durante la ceremonia, David Rodríguez, hermano de Camilo, agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad que la familia ha recibido desde que se conoció la noticia de su muerte.

Los papás de Camilo se mostraron agradecidos por tanto cariño para su hijo (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

El cariño hacia Camilo también quedó reflejado en las personas que llegaron a la Catedral sin haber tenido necesariamente una relación cercana con él.

Ese fue el caso de Xinia Castro, vecina de Cartago centro, quien explicó por qué decidió acompañar a la familia en medio de tanto dolor.

“No conocí a Camilo, pero vivo en este país y su muerte me duele, me duele esta violencia, siempre lo vi como un hombre valiente”, expresó.

Desde Guápiles también llegó don Mario Arce, quien recordó haber visto al periodista caminar por su pueblo y aseguró que lo admiraba.

“Todavía tiemblo con esta tragedia, lo admiraba y lo estimaba. Hoy solo vengo a decirle a su familia que aquí estamos, este pueblo no perdona y no olvidará jamás a Camilo”, recalcó.

La muerte del comunicador trajo mucha indignación y dolor. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando María Pía Rodríguez, tomó una fotografía de su papá y, con la voz entrecortada, leyó el mensaje que le había preparado.

“Tu viviste 34 años sin mí, y yo ni un solo día, ahora no sé como vivir sin tí. No sé cómo despedirme, y aun así hoy me toca decirte adiós, papito. Nunca imaginé tener que hacerlo, y menos de esta manera. Quisiera tenerte aquí por última vez, darte un beso, un abrazo y decirte cuánto te amo y lo orgullosa que estoy de ti, del gran hombre que fuiste”, expresó la joven.

La muchacha habló de todos los momentos que ya no podrán compartir y de los sueños que habían planeado juntos. También confesó cuánto le dolerá crecer sin tener a su papá a su lado.

Varias personas se hicieron sentir durante el funeral. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

“Me duele saber que voy a tener que crecer sin poder tenerte a mi lado, voy a cumplir mis sueños y alcanzar tantas cosas que hablamos y quisiera poder correr a abrazarte y decirte: “Papito, lo logramos”, dijo.

María Pía también recordó que su papá ya no podrá acompañarla en momentos importantes de su vida, como su graduación o cuando llegue el momento de elegir una carrera.

En medio de su dolor, agradeció a quienes han acompañado a su familia durante estas horas tan difíciles.

Funeral del comunicador Camilo Rodríguez. Foto: Silvia Coto. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

“Nos llena el corazón saber cuánto quisieron a mi papito y lo importante que fue para tantas personas. Gracias por acompañarnos y hacernos sentir que no estamos solos en estos momentos”, manifestó.

Monseñor José Francisco Ulloa también expresó sus palabras de dolor por el asesinato del periodista. Recordó que sabía de la gran fe que tenía Camilo y pidió que su recuerdo permaneciera vivo entre quienes lo quisieron.

Funeral de Camilo Rodríguez

“Hago mías las palabras de la mamá de Camilo, doña Sara: ya Camilo está con Jesús y María. Que por siempre Camilo viva en los corazones de todos”, dijo.

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La despedida dentro de la Catedral estuvo marcada por los aplausos y los gritos de: ¡Camilo vive! Al salir el féretro, las voces de quienes pedían justicia volvieron a escucharse.

Un último recorrido

Después de la ceremonia religiosa, el cuerpo del periodista fue trasladado en una caravana hasta el Cementerio General de Cartago. El recorrido duró poco más de una hora y estuvo acompañado por una multitud de personas.

A lo largo del camino, vecinos salieron de sus casas y se detuvieron para despedirlo. Otros se sumaron a la caravana, mientras una serenata acompañaba el último recorrido del comunicador.

A su llegada al cementerio, un mar de personas esperaba para acompañarlo hasta el lugar donde descansarán sus restos.

Algunos llegaron porque lo admiraban, otros porque sus videos los habían acercado a su trabajo.

Entre oraciones, aplausos, banderas y llamados de justicia, fue sepultado en la boveda de su abuelita.

Decenas de personas asistieron al funeral de Camilo Rodríguez, en la Catedral de Cartago, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotivos detalles en honor al periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Decenas de personas asistieron al funeral de Camilo Rodríguez, en la Catedral de Cartago, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotivos detalles en honor al periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Decenas de personas asistieron al funeral de Camilo Rodríguez, en la Catedral de Cartago, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotivos detalles en honor al periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Decenas de personas asistieron al funeral de Camilo Rodríguez, en la Catedral de Cartago, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotivos detalles en honor al periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Decenas de personas asistieron al funeral de Camilo Rodríguez, en la Catedral de Cartago, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotivos detalles en honor al periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Decenas de personas asistieron al funeral de Camilo Rodríguez, en la Catedral de Cartago, ubicada 300 metros al oeste de la Catedral de Cartago. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotivos detalles en honor al periodista y escritor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)