Sucesos

Camión cargado con cilindros de gas se volcó y cerró la Ruta 1 en Guanacaste

Reportan varios cilindros sobre la calle

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Por Alejandra Morales

Un camión que transportaba cilindros de gas licuado de petróleo se volcó sobre la Ruta 1, en Bagaces de Guanacaste, provocando el cierre de la carretera en sentido Liberia hacia Cañas.

La emergencia ocurrió dos kilómetros después de la escuela pública de Pijije, camino hacia Cañas.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, tras el accidente una gran cantidad de cilindros quedó dispersa sobre la vía pública.

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El vehículo quedó volcado sobre la carretera, en Guanacaste.
El vehículo quedó volcado sobre la carretera, en Guanacaste. (Waze Costa Rica/Redes sociales)

“Se atiende vuelco de camión que transporta cilindros de gas licuado de petróleo. Hay gran cantidad de cilindros sobre toda la vía pública”, detallaron los bomberos.

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Debido al riesgo que representa este tipo de carga, las autoridades mantienen cerrado el paso mientras desarrollan las labores de atención y remoción.

Por el momento no ha trascendido información sobre personas heridas ni las causas que provocaron el vuelco del vehículo pesado.

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vuelco de camión con cilindros
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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