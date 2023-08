Camionero que murió en trágico accidente soñaba con vivir en casita que estaba construyendo

José Alexis junto a su esposa Martha. Foto Facebook.

Uno de los grandes sueños que tenía José Alexis Sandoval Alemán, el camionero que murió este lunes al chocar contra un bus en Cartago, era terminar la casita que estaba construyendo en su natal pueblo de Upala, en Alajuela.

Así lo contó a La Teja Martha Oporta, esposa de Upa, como le decían de cariño al hombre de 48 años. Ella dijo que su amado soñaba con llevarse a su familia a la zona norte para vivir tranquilamente.

“Él había comprado un terreno, una finquita ahí en Upala, hasta tenía maíz sembrado, el sueño de él es que nos fuéramos a vivir allá, la casita la teníamos a medio palo, no la habíamos terminado de construir por falta de recursos”, dijo Oporta.

El camión conducido por Sandoval se quemó por completo. Foto cortesía.

“Su meta era terminarla e irnos a vivir allá, lamentablemente no pudimos cumplir ese sueño”. — Martha Oporta, esposa de José Alexis.

El fatal accidente, que acabó con la vida de Sandoval, ocurrió a las 3:39 p. m. de este lunes en Cartago, específicamente en el sector de barrio El Molino, unos 700 metros al sur del colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Al parecer, el camión conducido por Upa irrespetó una señal de alto y esto provocó que un bus, que llevaba la vía, lo impactara en un cruce.

Ambos vehículos se estrellaron contra una pulpería, llevándose a su paso una motocicleta. Según testigos, el combustible de la moto se incendió y eso provocó que el fuego se propagara por ambos vehículos.

Oporta dijo que ella presintió que algo malo le había pasado a su esposo cuando este no llegó a su casa a la misma hora de siempre, sobre todo al considera que la empresa de construcción para la que trabajaba quedaba relativamente cerca.

La pulpería contra la que chocaron ambos vehículos sufrió graves daños.

“Comencé a llamarlo, pero nunca me contestó, y me dije: ‘¡Qué raro!, ¿qué le pasaría?’, y fue en eso que me llamó la jefa de él y me dijo que Upa había tenido un accidente, le pregunté si le había pasado algo, pero ella dijo que no sabía. Ya después me dieron la noticia y fue algo terrible”, contó.

Martha contó que su familia está haciendo lo posible para recaudar el dinero necesario para el funeral de Upa, por lo que cualquiera será bien recibida.

Si usted desea ayudar a Oporta pude contactarla al teléfono 8381-1745, el cual también cuenta con SINPE Móvil a su nombre.