Capturan en Guápiles a sospechosos de cometer terrible delito contra niños

Dos personas sospechosas de delitos relacionados con material de abuso sexual infantil fueron detenidas por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles, Limón.

Se trata de un hombre de apellido Badilla, de 36 años, y una mujer apellidada Castro, de 38, quienes figuran como sospechosos de los aparentes delitos de producción, tenencia y difusión de este tipo de contenido ilícito.

Los sospechosos fueron detenidos como parte de una operativo internacional que busca acabar con delitos contra niños y de caracter sexual.

La investigación inició a principios de este año, cuando los agentes lograron detectar, mediante herramientas especializadas, la existencia de un usuario en internet que aparentemente almacenaba imágenes y videos de abuso sexual infantil.

A partir de ese hallazgo, se desarrollaron diligencias técnico-policiales que incluyeron análisis digital, vigilancia y seguimiento, lo que permitió individualizar a los sospechosos y ubicar su lugar de residencia.

Con esa información, el OIJ coordinó con la Fiscalía para realizar el allanamiento de la vivienda, donde se dio la detención de ambas personas.

Durante el registro del inmueble, los agentes lograron decomisar evidencia relevante que será clave para el avance del caso.

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Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Este operativo se realizó en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia”, en la que participan más de 15 países de Latinoamérica y que tiene como objetivo combatir la producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Por otra parte, las autoridades también informaron sobre la detención de una mujer de apellido Barquero, de 28 años, por parte del OIJ de San Carlos vinculada a ese tipo de delitos.