Fiscalía pedirá medidas cautelares contra sospechosos por el homicidio de Pamela Royo en Turrialba

El Ministerio Público solicitará medidas cautelares contra tres personas detenidas como sospechosas de participar en el homicidio de Pamela Royo Solano, ocurrido en Turrialba.

La gestión será presentada ante el Juzgado Penal de la localidad, en una audiencia que aún no tiene fecha definida.

Entre los imputados figura un hombre de apellido Marín, quien es investigado por el presunto delito de homicidio calificado. Junto con él fueron detenidas dos mujeres, una de apellido Marín y otra identificada como Lee, quienes son vinculadas con el delito de favorecimiento real.

Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, sería la víctima cuya cabeza apareció en la entrada de una casa, sin embargo las demás partes de su cuerpo aún no aparece. Foto: Tomada de Redes sociales

Las capturas se realizaron este 28 de abril durante un operativo desarrollado en el sector de Los Laureles, dirigido por la Fiscalía de Turrialba en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Durante la intervención, las autoridades también decomisaron droga y dinero en efectivo, evidencia que será incorporada a una causa paralela por presunto tráfico de estupefacientes.

Según la investigación, la víctima habría sido interceptada por varias personas luego de negarse a vender droga para un proveedor conocido con el alias “Diablo”.

Posteriormente, fue trasladada a una vivienda, donde le habrían disparado en múltiples ocasiones y causado la muerte. Ella fue decapitada; primero apareció su cabeza y días después su cuerpo el 6 de junio del 2024.

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Según la evidencia recabada hasta el momento, las dos mujeres detenidas habrían tenido conocimiento de lo ocurrido, ya que fueron informadas de que Royo estaba retenida en ese sitio. No obstante, pese a que la víctima había sido reportada como desaparecida, ellas no informaron a las autoridades.

El expediente, bajo la causa 24-000540-0067-PE, continúa en investigación mientras se define la situación jurídica de los sospechosos.