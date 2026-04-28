¿Los reconoce? OIJ busca a banda de adultos y menores que roban motos en Tamarindo

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a varios sospechosos vinculados con el robo de motocicletas en Tamarindo, en Guanacaste.

Según el informe del OIJ de Santa Cruz, los hechos ocurrieron entre el 18 y el 22 de marzo de este año en Villarreal de Tamarindo, en medio de festejos populares que se desarrollaban en la zona.

Los agentes buscan dar con los sospechosos del robo de las motos (OIJ/Cortesía)

Según las autoridades, esta situación habría sido aprovechada por los delincuentes para sustraer al menos tres motocicletas que se encontraban estacionadas en vía pública.

Tras recibir las denuncias, los agentes judiciales iniciaron las investigaciones y lograron ubicar dos de las motos robadas, las cuales estaban escondidas en un charral en Belén de Carrillo.

Como parte de las diligencias, a las motocicletas recuperadas se les realizaron diferentes pericias, lo que permitió recolectar indicios como huellas dactilares y muestras de ADN.

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Estos elementos fueron enviados a laboratorios especializados para su respectivo análisis, con el fin de avanzar en la identificación de los responsables.

Las investigaciones también apuntan a que los sospechosos formarían parte de un grupo delictivo dedicado al robo de motocicletas en la zona, el cual estaría integrado tanto por personas adultas como por menores de edad.

El OIJ hace un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a identificar a los involucrados o esclarecer estos hechos, se comuniquen de manera confidencial a la línea 800-8000-645 o al correo electrónico cicooij@poder-judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial.