Carro cae a un guindo en Acosta: mujer está grave y dos personas resultan heridas

Un aparatoso accidente ocurrido este martes dejó a una mujer en condición crítica, luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un guindo en La Ceiba Este en Acosta.
La emergencia fue reportada a la Central de Control y Monitoreo de la Cruz Roja, que de inmediato movilizó varias unidades al sitio.
Al llegar, los socorristas confirmaron que dentro del vehículo viajaban tres personas.
Como consecuencia del accidente, un hombre adulto y un menor de edad fueron valorados en el lugar y posteriormente trasladados a un centro médico en condición estable.
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Por su parte, una mujer sufrió lesiones de mayor gravedad y fue trasladada en condición crítica para recibir atención especializada.
Para atender esta emergencia, la Cruz Roja desplazó dos ambulancias de soporte básico, un vehículo operativo y una unidad de primera intervención.
Las circunstancias que provocaron que el automóvil se precipitara al guindo no fueron detalladas y serán objeto de investigación.