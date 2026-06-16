Carro cae a un guindo en Acosta: mujer está grave y dos personas resultan heridas

Un aparatoso accidente ocurrido este martes dejó a una mujer en condición crítica, luego de que el vehículo en el que viajaba se precipitara a un guindo en La Ceiba Este en Acosta.

La emergencia fue reportada a la Central de Control y Monitoreo de la Cruz Roja, que de inmediato movilizó varias unidades al sitio.

Al llegar, los socorristas confirmaron que dentro del vehículo viajaban tres personas.

Carro cayó a un guindo y dejó a una mujer en condición grave (Cruz Roja/Cortesía)

Como consecuencia del accidente, un hombre adulto y un menor de edad fueron valorados en el lugar y posteriormente trasladados a un centro médico en condición estable.

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Por su parte, una mujer sufrió lesiones de mayor gravedad y fue trasladada en condición crítica para recibir atención especializada.

Carro cayó a un guindo y dejó a una mujer en condición grave (Cruz Roja/Cortesía)

Para atender esta emergencia, la Cruz Roja desplazó dos ambulancias de soporte básico, un vehículo operativo y una unidad de primera intervención.

Las circunstancias que provocaron que el automóvil se precipitara al guindo no fueron detalladas y serán objeto de investigación.