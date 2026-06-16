Esto es lo que más le duele a hijo mayor de motociclista inocente que murió en triple colisión

Giovanni Jiménez Parra es el motociclista de 44 años que perdió la vida de forma trágica en Santa Ana, San José, a consecuencia de un terrible accidente de tránsito en el que no tuvo culpa.

La triste muerte de Giovanni ha golpeado a toda su familia, especialmente a su hijo mayor, Steven Jiménez, quien aseguró estar con el corazón roto por un motivo en particular, relacionado con su hermanito de apenas tres meses.

“Él no va a tener ni un solo recuerdo de nuestro señor padre. Mi hermanito tiene tres meses y medio, él no va a conocer a mi papá, no va a saber cómo fue, pese a que él siempre estuvo presente. Es un tema muy complejo, imagináte el duelo que puede tener ahorita la señora de él”.

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Jiménez también era padre de otro niño de 5 años, quien también está sufriendo por la ausencia de su amado padre.

Giovanni JIménez se dirigía hacia su casa cuando ocurrió la tragedia. Foto Facebook. (Faceb/Giovanni JIménez se dirigía hacia su casa cuando ocurrió la tragedia. Foto Facebook.)

La tragedia que tiene a esta familia de luto ocurrió la madrugada del pasado viernes en Pozos de Santa Ana, precisamente cuando Giovanni se dirigía en motocicleta hacia su casa, en el sector de Salitral.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el hecho ocurrió luego de que dos carros chocaron entre sí.

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“Según el reporte preliminar, dos vehículos tuvieron una colisión y, en apariencia debido al impacto, uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó a Jiménez, quien viajaba en motocicleta. Producto del impacto, resultó fallecido en el sitio”.

Un motociclista de apellido Jiménez, de 44 años, perdió la vida durante la madrugada del viernes 12 de junio del 2026, en Pozos de Santa Ana. Foto: Tomada de Mundo Santa Ana (Tomada de Mundo Santa Ana/Tomada de Mundo Santa Ana)

Por este mismo caso el OIJ detuvo a dos hombres de apellidos Elizondo, de 33 años, y Pizarro, de 42, quienes, en apariencia, eran los conductores de los carros.

Este medio consultó a la Fiscalía si estos hombres cuentan con alguna medida cautelar, por lo que se está a la espera de respuesta.

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Steven contó que su papá, quien trabajaba como oficial de seguridad privada, acababa de salir del trabajo cuando ocurrió el trágico hecho.

Jiménez dijo que lo que más desean es que se haga justicia por la muerte de su papá, pues asegura que su muerte se dio a consecuencia de la irresponsabilidad de otros.