Sucesos

Investigación provocó la detención de dos hombres involucrados en la muerte de un inocente motociclista

La víctima viajaba en motocicleta cuando quedó involucrada en una tragedia que, en apariencia, no provocó

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Por Alejandra Morales

El caso del motociclista que murió durante la madrugada de este viernes en Pozos de Santa Ana tuvo un nuevo avance.

Las autoridades judiciales detuvieron a dos conductores que, en apariencia, estuvieron involucrados en el accidente.

Se trata de dos hombres de apellidos Elizondo, de 33 años, y Pizarro, de 42 años, quienes fueron aprehendidos por agentes del OIJ como parte de las diligencias relacionadas con el fatal choque.

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El mortal choque ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes. Foto Mundo Santa Ana.
El mortal choque ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes. Foto Mundo Santa Ana. (Facebook/El mortal choque ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes. Foto Mundo Santa Ana.)

La víctima fue identificada por las autoridades con el apellido Jiménez, de 44 años, quien perdió la vida en el sitio luego de ser impactado cuando viajaba en motocicleta.

Según la información preliminar brindada por el OIJ, dos vehículos colisionaron entre sí.

“Según el reporte preliminar, dos vehículos tuvieron una colisión y, en apariencia debido al impacto, uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó a Jiménez, quien viajaba en motocicleta. Producto del impacto, resultó fallecido en el sitio”, indicaron previamente las autoridades.

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La tragedia fue reportada alrededor de las 2:20 a. m. en Pozos de Santa Ana, donde la Cruz Roja fue alertada sobre el accidente.

Pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, el motociclista falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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motociclista muere en un choque en Pozos de Santa Anamotociclista de apellido Jiménez
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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