Madre cruelmente asesinada es recordada por los actos de amor que tenía con adultos mayores de un centro diurno

Isabel Hidalgo Bolívar, la mujer de 43 años que fue asesinada dentro de una casa en Bagaces, Guanacaste, realizaba una silenciosa labor que demostraba el gran amor que sentía por los demás, especialmente por los adultos mayores.

Así lo reveló una mujer apellidada Villalobos por medio de una publicación hecha en Facebook, donde contó que Hidalgo visitaba constantemente el centro diurno de adultos mayores en Bagaces para compartir con los viejitos.

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“Hoy recuerdo que en varias ocasiones visitó el Centro Diurno de nuestro pueblo, para brindar sus servicios de manera gratuita a nuestros adultos mayores, tenía un corazón muy bondadoso y servicial”, escribió la mujer.

En dicha publicación también compartió varias fotos de Isabel, quien en apariencia era estilista, dándole varios de sus servicios a los adultos mayores, esto como muestra del cariño que sentía hacia ellos.

En su publicación, Villalobos expresó todo el dolor que se siente en Bagaces por la atroz muerte de la que fue víctima Isabel.

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Isabel asistió más de una vez al centro diurno de adultos mayores para compartir con los viejitos. Foto Facebook. (Facebook/Isabel asistió más de una vez al centro diurno de adultos mayores para compartir con los viejitos. Foto Facebook.)

“Hoy no solo despedimos a una mujer, sino también a una madre amorosa, una hija, una amiga y un ser humano valioso que deja un vacío imposible de llenar.

“Era una persona muy especial, como todo ser humano, con sus virtudes y defectos, pero con un gran corazón hacia sus amistades. Su partida nos llena de dolor y nos recuerda la importancia de alzar la voz contra toda forma de violencia”.

El homicidio de Isabel fue descubierto la noche de este jueves en la localidad de Mogote de Guayabo, en Bagaces.

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“Lo que se maneja de momento es que una persona llegó a buscar a esta mujer hasta una vivienda y se encontró con que la puerta estaba entreabierta, al ingresar a la casa encontró a Hidalgo fallecida y con múltiples heridas por arma blanca”, detalló el OIJ.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, Isabel era madre de una muchacha de 25 años, un muchacho de 23, una jovencita de 18, y una niña de 6 años.