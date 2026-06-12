Hombre sobrevive de milagro a ataque armado en Alajuelita

Una vez más, el cantón de Alajuelita, en San José, se convirtió en escenario de un hecho de violencia, pues la noche de este jueves un hombre estuvo a punto de perder la vida en un ataque armado.

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De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:50 p.m. en el sector de Concepción Arriba, desde donde se recibió la alerta de una persona herida en un tiroteo.

La benemérita despachó personal médico y dos ambulancias, una de soporte avanzado y otra de soporte básico, al sitio, donde los paramédicos encontraron al herido tendido sobre la calle.

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El ataque ocurrió en Concepción Arriba de Alajuelita. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Se atendió a un hombre adulto con heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo”, destacó la Cruz Roja.

Los paramédicos atendieron al hombre, pero su estado era tan delicado que tuvo que ser llevado al hospital San Juan de Dios en una condición crítica.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del herido ni las circunstancias que mediaron en el ataque.