Mujer es asesinada de varias puñaladas en Guanacaste

La paz que reinaba en un tranquilo barrio guanacasteco se vio interrumpida por un atroz crimen, pues dentro de una vivienda de esa localidad una mujer fue víctima de un despiadado asesinato.

El caso fue dado a conocer la Cruz Roja, la cual informó que lo hechos fueron reportados a eso de las 7:28 p.m. de este jueves en Guayabo de Bagaces, Guanacaste, específicamente en la comunidad de Mogote.

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La Benemérita fue alertada sobre una persona herida por arma blanca y cuando los paramédicos llegaron a la escena, confirmaron que se trataba de una mujer.

El atroz crimen ocurrió en Guayabo de Bagaces, Guanacaste. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Se atendió a una mujer adulta con heridas por arma blanca en tórax y abdomen, quien fue declarada sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.

Las autoridades judiciales aún no han dado a conocer la identidad de la ahora fallecida, pero de forma preliminar trascendió que se trataría de una mujer apellidada Hidalgo.

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En cuanto a lo sucedido, de forma extraoficial se habla de que, en apariencia, podría tratarse de un caso de femicidio, pero de momento se está a la espera del reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).