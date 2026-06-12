Sucesos

Mujer es asesinada de varias puñaladas en Guanacaste

De forma preliminar se habla de que, en apariencia, la mujer habría sido víctima de un femicidio

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Por Adrián Galeano Calvo

La paz que reinaba en un tranquilo barrio guanacasteco se vio interrumpida por un atroz crimen, pues dentro de una vivienda de esa localidad una mujer fue víctima de un despiadado asesinato.

El caso fue dado a conocer la Cruz Roja, la cual informó que lo hechos fueron reportados a eso de las 7:28 p.m. de este jueves en Guayabo de Bagaces, Guanacaste, específicamente en la comunidad de Mogote.

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La Benemérita fue alertada sobre una persona herida por arma blanca y cuando los paramédicos llegaron a la escena, confirmaron que se trataba de una mujer.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El atroz crimen ocurrió en Guayabo de Bagaces, Guanacaste. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Se atendió a una mujer adulta con heridas por arma blanca en tórax y abdomen, quien fue declarada sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.

Las autoridades judiciales aún no han dado a conocer la identidad de la ahora fallecida, pero de forma preliminar trascendió que se trataría de una mujer apellidada Hidalgo.

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En cuanto a lo sucedido, de forma extraoficial se habla de que, en apariencia, podría tratarse de un caso de femicidio, pero de momento se está a la espera del reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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