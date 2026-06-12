Hombre terminó con una puñalada en el pecho tras discutir con motociclista en Hatillo centro

Una aparente discusión entre un motociclista y un peatón tuvo un sangriento desenlace, pues este último tuvo que ser llevado a un centro médico tras ser víctima de un salvaje ataque a plena luz del día.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el ofendido tuvo que ser llevado a un centro médico tras recibir una puñalada en el pecho.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, identificó a la víctima como un hombre apellidado Sánchez, de 54 años, quien milagrosamente se encuentra en condición estable en un centro médico.

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Las autoridades informaron que la víctima del ataque se encuentra en condición estable en un centro médico. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a los hechos, según el informe preliminar estos ocurrieron a eso de las 9:45 a.m. de este jueves en el centro de Hatillo, San José.

“El ofendido transitaba por vía pública y, en apariencia, habría tenido un altercado con un hombre que viajaba en una motocicleta. En un momento dado, y por razones que se desconocen, este sujeto que viajaba en motocicleta habría sacado un arma blanca para herir a Sánchez”, detalló el OIJ.

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De acuerdo con la versión que manejan las autoridades, el motorizado, al parecer, logró darle una estocada a Sánchez y posteriormente huyó a toda prisa; mientras que el herido fue llevado a un centro médico.