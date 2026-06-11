Papá de joven atleta fallecido tomó decisión que tocará hasta al corazón más duro

La trágica muerte de Yordy Fernández, de 26 años, quien era un reconocido corredor de campo traviesa a nivel nacional, marcó para siempre la vida de su papá, don Napoleón Fernández, pues ambos eran inseparables.

A un año de la partida de Yordy, quien murió en un accidente de tránsito, don Napoleón decidió poner en marcha un proyecto para que el legado de su amado hijo jamás sea olvidado.

Lo más hermoso de esta iniciativa es que busca ayudar a niños de escasos recursos que desean seguir el sendero que Yordy trazó con su esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte.

“La idea es para el próximo año hacerme una escuelita que va a llevar el nombre de mi hijo, se va a llamar escuela de trail run Yordy Fer Trail Run y sería en conjunto con la asociación de desarrollo y el comité de deportes de Puriscal, para así contar con el respaldo de la federación y ayudar a niños de escasos recursos”, dijo Fernández.

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Don Napoleón tomó esta decisión al recordar algunos de los momentos más difíciles que vivió junto a su hijo y cómo este logró superar muchas adversidades. Por eso confía en que existen muchos niños con el mismo corazón, determinación y ganas de salir adelante que tenía Yordy, y que lo único que necesitan es una oportunidad.

Yordy Fernández se forjó una gran reputación a punta de esfuerzo y disciplina. Foto cortesía Napoléon Fernández. (Cortesía/Yordy Fernández. Foto cortesía Napoléon Fernández.)

“Yo soy una persona de campo y sé lo que le cuesta a muchas personas, porque recuerdo que nosotros a veces íbamos a una carrera y a mi se me salían la lágrimas, porque era ir allá al Rincón de la Vieja a competir y nos tocaba dormir en un potrero. porque no teníamos para pagar ni una cabina o habitación”.

Mortal choque

Yordy falleció la mañana del 3 de junio del año pasado en un accidente de tránsito ocurrido en Puriscal, específicamente en San Antonio, frente al lavacar El Estero.

Los hechos se dieron cuando la moto conducida por Fernández, por motivos que no son claros, fue chocada por otro motociclista. No se descarta que haya mediado un posible exceso de velocidad.

Yordy fue llevado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde poco después fue declarado fallecido. El otro motorizado, cuya identidad no trascendió, sufrió una grave herida en una pierna y también fue llevado a ese centro médico.

Carrera para homenajearlo

La escuelita para niños de escasos recursos no es el único proyecto para honrar la memoria de Yordy, pues su padre, a base de mucho esfuerzo y dedicación, también se encargó de organizar la competencia “Yordy Fer Trail Run”.

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Las actividades en honor a Yordy se realizarán este próximo domingo. Foto cortesía Napoléon Fernández. (Cortesía/Yordy Fernández. Foto cortesía Napoléon Fernández.)

Dicho evento, en conmemoración al primer aniversario de la muerte del joven, se llevará a cabo este domingo a las 7:30 a.m. y consta de una carrera de 16 kilómetros y una caminata de 6 kilómetros, que tienen como punto de salida la Ciudadela Tinamaste, en San Antonio Abajo de Puriscal, específicamente en la casa de Yordy.

“Este año yo he ido comprando las cositas para las rifas y los premios, hice la carrera con inscripción, había un paquete con camiseta, medalla, hidratación, frutas, póliza y premios para primero, segundo y tercer lugar”, contó el papá del joven.

Fernández aseguró que para el evento contarán con la colaboración de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña (Fecodem), la cual realizará un homenaje para su hijo.

Si necesita más información puede ingresar a la página de Facebook Yordy Fer Trail Run.

Un año muy difícil

En medio de la emoción que siente por la carrera y la creación de la escuela de trail run en honor a Yordy, don Napoléon no puede ocultar el sentimiento de tristeza que aún carga en su corazón por la ausencia de su hijo.

“Ha sido muy duro, porque se trata de mi hijo, entonces hay días buenos y otros muy malos y difíciles, porque nosotros vivimos tantísimas cosas bonitas juntos”.

Don Napoleón confesó que la ausencia de Yordy ha sido muy difícil de sobrellevar, pero que ha encontrado cierta paz al poner su confianza en Dios, convencido de que existe un propósito detrás de situaciones tan dolorosas como la que le tocó vivir.

Yordy Fernández Leiva, joven atleta que murió en accidente de tránsito. Foto cortesía. (redes/BRSQJJYHHVENZH66J6U6YXUJGY)

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“Fue muy duro, porque un año se fue volando. Para mí como papá ha sido demasiado difícil, pero lo que rescató de esto es que los que creemos en Dios sabemos que Él tiene un propósito para todo, y permitió que él viviera 26 años junto a nosotros.

“Después del accidente, si él hubiera sobrevivido probablemente habría quedado en una silla de ruedas, entonces yo siento que Dios sabe por qué lo llamó a su presencia, porque Jordy era un deportista y verse atado a una silla de ruedas o una cama hubiera sido devastador para él, por lo que más amaba era andar corriendo en la montaña”.