El insólito motivo por el que recapturaron al reo que escapó de la cárcel de San Sebastián

La fuga de un privado de libertad de la cárcel de San Sebastián terminó de una forma inesperada.

Según supo La Teja, el hombre recorrió apenas unos 500 metros tras escapar del centro penal, pero al no conocer la zona decidió devolverse, situación que facilitó su recaptura por parte de las autoridades en menos de dos horas.

La fuga ocurrió este miércoles 10 de junio de la cárcel de San Sebastián fue recapturado en cuestión de dos horas.

Las autoridades penitenciarias confirmaron que Luis Alejandro Alcázar Chinchilla, fue localizado poco tiempo después de haber escapado del centro penitenciario.

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Luis Alejandro Alcázar Chinchilla es el reo recapturado en las cercanías de la cárcel de San Sebastián, San José. (Shutterstock/Imagen)

Tras la recaptura, la Dirección del Centro de Atención Institucional (CAI) San Sebastián informó que elaborará un informe para que se abra una causa penal en contra del hombre por el delito de evasión.

La fuga ocurrió durante el período de actividad deportiva dentro del centro penal. Según la información suministrada por las autoridades, Alcázar y otro reo aprovecharon ese momento para intentar escapar.

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Uno de los privados de libertad fue detenido dentro de las instalaciones de la cárcel, mientras que Alcázar logró salir del centro penitenciario antes de ser ubicado por los cuerpos policiales.

Las autoridades destacaron la rápida respuesta de los equipos de seguridad, que permitió la localización y recaptura del fugitivo en un corto período.