Detención de profesora sacude comunidad educativa: es investigada por presuntos delitos sexuales

Una profesora de colegio fue detenida como sospechosa de cometer los delitos de abuso sexual, corrupción y encuentros con persona menor de edad, según confirmó la Unidad de Género de Heredia.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la mujer figura como imputada dentro de una investigación que se mantiene en desarrollo.

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Fiscalía solicitará medidas cautelares contra la imputada. Foto: Imagen ilustrativa

La Unidad de Género de Heredia informó que solicitará medidas cautelares en contra de la sospechosa mientras avanza el proceso judicial.

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Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los hechos que se investigan.

El caso continúa bajo investigación.