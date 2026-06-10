Sucesos

Detención de profesora sacude comunidad educativa: es investigada por presuntos delitos sexuales

Fiscalía solicitará medidas cautelares contra la imputada

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una profesora de colegio fue detenida como sospechosa de cometer los delitos de abuso sexual, corrupción y encuentros con persona menor de edad, según confirmó la Unidad de Género de Heredia.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la mujer figura como imputada dentro de una investigación que se mantiene en desarrollo.

LEA MÁS: Reo aprovechó actividad deportiva y escapó de la cárcel de San Sebastián

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, impulsó una ley para que las personas detenidas puedan ser liberados en caso de que colaboren con información que permita esclarecer crímenes. Imagen ilustrativa.
Fiscalía solicitará medidas cautelares contra la imputada. Foto: Imagen ilustrativa

La Unidad de Género de Heredia informó que solicitará medidas cautelares en contra de la sospechosa mientras avanza el proceso judicial.

LEA MÁS: Identifican a dueño de barbería asesinado durante ataque armado en Carrillo

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los hechos que se investigan.

El caso continúa bajo investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
profesora de colegio detenida en Herediaprofesora detenida por supuestos abusos sexuales
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.