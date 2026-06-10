Identifican a dueño de barbería asesinado durante ataque armado en Carrillo

El hombre que fue asesinado durante un violento ataque armado dentro de una barbería en Carrillo, Guanacaste, fue identificado por las autoridades como Olivier Espinoza, de 28 años, quien además era el propietario del negocio donde ocurrió el crimen.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron la noche del martes cuando la víctima se encontraba dentro de su establecimiento comercial.

Según la versión preliminar de la policía judicial, un hombre llegó a la barbería, ingresó al local y, por razones que aún son investigadas, abrió fuego contra Espinoza.

Olivier Espinoza fue asesinado en su barbería (Cortesía/Cortesia)

“El ofendido se encontraba en el local cuando llegó un hombre, ingresó y le disparó para luego huir del sitio”, indicó el OIJ.

Los agentes detallaron que el joven recibió heridas de bala en el tórax y la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

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Tras cometer el ataque, el sospechoso escapó y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Agentes del OIJ de Santa Cruz realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencia en la escena para avanzar con las investigaciones.

Por ahora, las autoridades trabajan para determinar el móvil del homicidio e identificar plenamente al responsable del crimen.