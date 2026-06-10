Reo aprovechó actividad deportiva y escapó de la cárcel de San Sebastián

Un privado de libertad identificado como Gerson Mora Varela logró fugarse este miércoles por la tarde de la cárcel de San Sebastián, luego de un intento de evasión protagonizado junto a otro recluso.

Tras la fuga, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad y búsqueda, con el apoyo de personal del Ministerio de Seguridad Pública, que mantiene labores para tratar de ubicar al hombre.

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Gerson Mora Varela reo fugado de la cárcel de San Sebastián, San José, el miércoles 10 de junio del 2026. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

De acuerdo con la información suministrada, dos privados de libertad aprovecharon el período de actividad deportiva en la plaza del centro penal para intentar escapar.

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Durante la acción, uno de los sujetos logró saltar el muro perimetral del centro penitenciario y cayó al río ubicado en las inmediaciones de la cárcel.

La rápida intervención de la Policía Penitenciaria permitió la aprehensión de uno de los involucrados dentro de las instalaciones del centro penal. Sin embargo, Mora Varela consiguió evadirse.

La situación continúa en desarrollo y las autoridades mantienen el operativo de búsqueda para dar con el paradero del fugitivo.