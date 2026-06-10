El desgarrador testimonio de la familia de Alejandro Calderón tras la confirmación de su muerte

La familia de Alejandro Gerardo Calderón Hernández, conocido como Nano, manifestó sentirse profundamente dolida y consternada tras la confirmación del fallecimiento del costarricense en Colombia, luego de su desaparición en Bogotá.

Una familiar cercana aseguró que la esperanza de encontrarlo con vida se mantuvo hasta el último momento, situación que ahora transforma el proceso en un duelo aún más difícil de sobrellevar.

“Hasta el último momento lo esperamos con vida. Ahora tenemos que aceptar esto que duele tanto, pero también lo que pedíamos era que apareciera con vida o como ocurrió, para no tener que vivir con la duda de qué ocurrió y no encontrarlo, como pasa a muchas familias”, expresó la allegada.

Alejandro Calderón murió en Colombia (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)

La familia indicó que actualmente se encuentra en los trámites correspondientes para luego realizar la repatriación del cuerpo hacia Costa Rica, en coordinación con las autoridades consulares.

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Aunque no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, de manera preliminar ha trascendido que la causa podría estar relacionada con una falla cardíaca, información que ha sido brindada al OIJ.

El cuerpo de Alejandro apareció en un hostal en Bogota un día después de que se reportó su desaparición.

El caso continúa generando muestras de solidaridad en redes sociales, donde familiares, amigos y ciudadanos han acompañado el proceso desde que se reportó la desaparición del costarricense.