Este es el trabajador que murió tras quedar sepultado por un terraplén mientras laboraba en alcantarillado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad del trabajador que murió la tarde de este jueves tras ser sepultado por un terraplén mientras laboraba dentro de un alcantarillado.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial identificó a la víctima mortal como un hombre apellidado Cheves, de 54 años.

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La tragedia ocurrió pasadas las 2 p.m. de este jueves en Belén de Heredia, en las inmediaciones de La Casona del Pollo, cuando Cheves y otros dos trabajadores realizaban labores dentro de una zanja de un alcantarillado.

“Los tres hombres se encontraban realizando unos trabajos de aguas pluviales en la zona y. supuestamente, se habría producido un terraplén que los dejó atrapados”, informó el OIJ.

Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

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Tanto la Cruz Roja como el Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre la emergencia, por lo que despacharon personal y varias unidades de rescate al lugar.

Luego de un ardua labor, los rescatistas lograron extraer con vida a dos de los trabajadores, pero lamentablemente ya no había nada que hacer con Cheves.

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De momento se desconocen las circunstancias que habrían mediado en el mortal hecho.