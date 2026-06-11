Un trabajador fallecido y dos afectados tras deslizamiento mientras realizaban labores de alcantarillado en Belén

La Cruz Roja informó que una persona falleció en la emergencia que se atiende en Belén de Heredia, donde un deslizamiento de tierra dejó atrapadas a tres personas que realizaban labores de alcantarillado.

Un trabajador falleció en un deslizamiento en Belén. Foto: Bomberos (Bomberos /Cortesía)

La emergencia ocurrió en las inmediaciones de La Casona del Pollo.

Según el reporte preliminar, la institución movilizó unidades básicas y avanzadas, la Unidad Especializada de Primera Intervención y Rescate, así como vehículos operativos para atender la situación. Bomberos también despachó varias unidades.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron la presencia de tres hombres afectados por el deslizamiento.

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Según la Cruz Roja, uno de los trabajadores permanece atrapado y fue localizado sin signos vitales. Mientras tanto, los otros dos pacientes están siendo valorados por el personal de emergencia para determinar la gravedad de sus lesiones.

Dos trabajadores más resultaros afectados.Foto: Bomberos (Bomberos /Cortesía)

Las autoridades continúan trabajando en la escena mientras avanzan las labores para recuperar a la víctima y garantizar la seguridad de los demás afectados.

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