Reportan deslizamiento en Belén de Heredia donde habría personas atrapadas

Los cuerpos de emergencia atienden la tarde de este jueves un deslizamiento reportado en Belén, en Heredia, donde preliminarmente, se informa sobre posibles personas atrapadas.

Bomberos atiende la emergencia Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

La emergencia ocurre en las inmediaciones de La Casona del Pollo, hasta donde se movilizan rescatistas especializados para evaluar la situación.

Así responde perros Bomberos a emergencia en Belén

En la respuesta participan miembros de la Unidad Operativa Canina, así como personal de rescate de Bomberos.

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Por el momento no se ha confirmado la cantidad de personas afectadas ni la magnitud del deslizamiento.

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