Sucesos

Reportan deslizamiento en Belén de Heredia donde habría personas atrapadas

Equipos de rescate y la Unidad Operativa Canina se movilizaron a las inmediaciones de La Casona del Pollo, en Belén de Heredia, tras el reporte de un deslizamiento

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Por Silvia Coto

Los cuerpos de emergencia atienden la tarde de este jueves un deslizamiento reportado en Belén, en Heredia, donde preliminarmente, se informa sobre posibles personas atrapadas.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Bomberos atiende la emergencia Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

La emergencia ocurre en las inmediaciones de La Casona del Pollo, hasta donde se movilizan rescatistas especializados para evaluar la situación.

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En la respuesta participan miembros de la Unidad Operativa Canina, así como personal de rescate de Bomberos.

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Por el momento no se ha confirmado la cantidad de personas afectadas ni la magnitud del deslizamiento.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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