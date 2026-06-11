Ellos son los cuatro pescadores desaparecidos en altamar por quienes sus familias claman ayuda

Yanier Baltodano Arias, Abraham Ríos Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios son los cuatro pescadores que permanecen desaparecidos en altamar y que actualmente son buscados por las autoridades costarricenses.

La identidad de los hombres fue confirmada por Griselda Baltodano, hermana de Yanier, quien aseguró que los pescadores salieron de Quepos, en el Pacífico Central de Costa Rica, para realizar labores de pesca.

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Ramón Baltodano, Yanier Baltodano, Abraham Ríos y don José Luis Palacios son los cuatro pescadores desaparecidos en alta mar, desde el lunes 7 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Según relató la familiar, la última comunicación con ellos ocurrió el domingo 7 de junio, cuando manifestaron su preocupación debido a las condiciones del mar.

“Ellos tenían cerca de 12 días en altamar. Pedimos ayuda para que no los dejen de buscar”, expresó Baltodano.

La angustia de las familias aumenta con el paso de las horas, mientras continúan las labores de búsqueda por parte del Servicio Nacional de Guardacostas.

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De acuerdo con la información que manejan las autoridades, fue el lunes 8 de junio a las 6:24 a. m. cuando recibieron una alerta sobre el vuelco de una embarcación.

Sin embargo, se presume que el incidente habría ocurrido varias horas antes, cerca de la 1 a. m., en una zona marítima ubicada entre playa Tamarindo y San Juanillo, en Guanacaste.

Las autoridades mantienen los operativos para tratar de ubicar a los pescadores y esclarecer qué ocurrió tras la emergencia reportada.