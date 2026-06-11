Autoridades revelan angustiante noticia sobre embarcación que se creía pertenecía a desaparecidos

El Ministerio de Seguridad Pública reveló una importante información relacionada con la embarcación encontrada este jueves mar adentro, la cual se creía que pertenecía a los cuatro hombres desaparecidos desde el pasado lunes en Guanacaste.

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Dicha embarcación fue ubicada, parcialmente hundida, a unas 16 millas náuticas al oeste de playa Garza, en Santa Cruz de Guanacaste.

Inicialmente, se pensaba que podría tratarse de la lancha Roxana II, en la que viajaban los cuatro desaparecidos; sin embargo, Seguridad Pública dio una noticia que causa aún más angustia.

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Los Guardacostas verifican si una embarcación encontrada sería la Roxana II en la que desaparecieron cuatro pescadores (MSP/Cortesía)

“Sobre este caso les informamos que los oficiales de la patrullera Soberanía I ya sacaron a flote la embarcación que estaba semisumergida. Fue identificada con el nombre de “Cabo Blanco”. Es una lancha pequeña de las usadas para maniobras de desembarco, por lo que se descarta que sea la Roxanna ll", indicó Seguridad.

De esta forma, la búsqueda de los cuatro hombres prácticamente se inicia desde cero, pues de haberse tratado de su embarcación, esta habría servido como un punto de referencia en el que enfocar las labores de rastreo.

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Los cuatro sujetos desaparecidos son Yanier Baltodano Arias, Abraham Ríos Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios. De ellos no se sabe nada desde el pasado lunes, cuando las autoridades recibieron la alerta sobre el vuelco de su embarcación.