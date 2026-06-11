Guardacostas encuentra lancha desaparecida mientras buscaba a la Roxana 2 en aguas de Guanacaste

Los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas localizaron una embarcación desaparecida que había sido reportada como perdida en el Pacífico Norte, mientras participaban en las labores de búsqueda y rescate de la lancha Roxana 2, en la que desaparecieron cuatro personas.

El hallazgo se dio la tarde del miércoles, pero fue dado a conocer hasta este jueves.

La embarcación fue encontrada sin tripulantes (MSP/MSP)

Se trata de la embarcación Guitar Shark, matrícula GPC-9949 de playas del Coco, la cual fue encontrada a la deriva por la tripulación de la patrullera Soberanía I.

Según informó el director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado Quesada, el hallazgo se produjo a las 4:10 p.m., aproximadamente a 25 millas náuticas frente a Cabo Velas, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

Según el reporte oficial, la Guitar Shark es una embarcación de turismo de buceo, de color blanco con gris, que cuenta con los mandos de pilotaje ubicados sobre el techo.

Al momento de ser localizada, la nave no tenía tripulantes a bordo ni equipo de buceo. Además, las autoridades encontraron las llaves de ignición colocadas en el sistema de encendido.

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La información preliminar indica que la embarcación había desaparecido durante el pasado fin de semana en las cercanías de playa Ocotal, en Guanacaste, en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectaron gran parte del litoral pacífico de la provincia.

Pese a haber permanecido varios días a la deriva, la lancha aparentemente se encontraba en buen estado y equipada con un motor de 250 caballos de fuerza.

Una vez asegurada, los oficiales del Guardacostas procedieron a trasladarla hasta la Estación de Guardacostas de Flamingo, donde arribó cerca de las 7:00 p.m. del miércoles.

Las autoridades ya establecieron contacto con los propietarios registrales de la embarcación y prevén entregarla este jueves, una vez verificada la documentación correspondiente.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Guardacostas mantiene activas las labores de búsqueda y rescate de la embarcación Roxana 2, con el objetivo de localizar a sus tripulantes y determinar qué ocurrió tras su desaparición.