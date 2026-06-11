Doble homicidio en Parrita: dos hombres mueren tras ataque a balazos durante la madrugada

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este jueves en Parrita, Puntarenas.
El hecho se reportó a las 12:40 a. m. en Parrita, donde la Cruz Roja atendió una emergencia por personas heridas por arma de fuego.
Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a dos hombres con múltiples impactos de bala. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron declarados sin signos vitales en el lugar.
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De momento, las identidades de las víctimas no han sido dadas a conocer por las autoridades.
El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables.