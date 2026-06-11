Localizan embarcación semisumergida en el Pacífico Norte y verifican si se trata de la Roxana II

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública mantienen activa la búsqueda de la embarcación Roxana II y sus cuatro ocupantes desaparecidos, luego de que este jueves se localizara una lancha semisumergida en aguas del Pacífico Norte, por lo que tratan de verificar si sería la desaparecida.

Los Guardacostas verifican si una embarcación encontrada sería la Roxana II en la que desaparecieron cuatro pescadores (MSP/Cortesía)

El hallazgo fue realizado por pilotos del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), quienes detectaron el casco de una embarcación parcialmente hundida a unas 16 millas náuticas al oeste de playa Garza, en Santa Cruz, Guanacaste.

Según informó el director del Servicio de Vigilancia Aérea, capitán Javier Moreira, la ubicación fue comunicada de inmediato a las autoridades marítimas para que se realizara una verificación en el sitio.

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Ante esta situación, el director de la Estación de Guardacostas de Flamingo, comandante Javier Cubero, confirmó que la patrullera Soberanía I fue enviada hacia la zona para determinar si la embarcación localizada corresponde a la Roxana II.

Las autoridades señalaron que continúan desplegando recursos marítimos, aéreos y terrestres para tratar de ubicar a los cuatro ocupantes de la nave desaparecida.

Yanier Baltodano Arias, Abraham Ríos Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios son los cuatro pescadores que permanecen desaparecidos en altamar.