Juez deja en libertad a supuestos miembros de la banda Los Maruja y esto pasará ahora

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico apeló la decisión del Juzgado Penal, que rechazó imponer prisión preventiva a tres personas vinculadas a una investigación relacionada con presunto almacenamiento, comercio y preparación de drogas, así como privación de libertad, contra la banda Los Maruja.

Los sospechosos son una mujer apellidada Gómez y dos hombres de apellidos Calvo y Garro.

La noticia de la liberación de la banda ha impresionado a los vecinos de la provincia por la cantidad de evidencias que les decomisaron.

Los sospechosos de integrar la banda Los Marujas quedaron en libertad. (OIJ/OIJ)

El Ministerio Público aseguró que solicitó que los tres permanecieran en prisión preventiva mientras avanza el proceso de investigación. Sin embargo, el Juzgado Penal resolvió imponerles medidas cautelares menos gravosas: firmar cada 15 días y la prohibición de acercarse al sector de Los Diques de Cartago.

Ante esta decisión, la Fiscalía presentó una apelación, por lo que ahora se encuentra a la espera de que se programe una nueva audiencia en la que se revisará la medida cautelar.

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Los tres sospechosos fueron detenidos durante un operativo realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de El Dique La Mora, en Cartago, lugar que las autoridades identifican como un supuesto importante centro de almacenamiento, preparación y distribución de drogas.

Según informó en su momento el director a.i. del OIJ, Michael Soto, la investigación se originó a raíz de un caso relacionado con privación de libertad, lesiones con arma de fuego y presuntos actos de tortura contra un hombre.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron una importante cantidad de droga, entre ella cocaína, crack, marihuana, tusi y ketamina, además de armas de fuego, incluyendo una pistola calibre 9 milímetros, un fusil AR-15 y un cargador para AK-47.

Las autoridades estimaron que el valor de las sustancias decomisadas superaba los ¢65 millones, lo que representó un importante golpe económico para la supuesta organización criminal señalada por los cuerpos policiales como una de las estructuras que más violencia genera en la provincia de Cartago.

El caso continúa en investigación mientras se resuelve la apelación presentada por la Fiscalía.