Video: Conductor de bicimoto mató a adulto mayor y escapó; OIJ pide ayuda para encontrarlo

El conductor de una bicimoto acabó con la vida de un adulto mayor al atropellarlo y, lo más indignante de todo, es que tras el impacto volteó a ver a la víctima en al menos tres ocasiones antes de darse a la fuga.

LEA MÁS: Papá de joven atleta fallecido tomó decisión que tocará hasta al corazón más duro

Así se alcanza a observar en el video difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual tiene como fin que la ciudadanía pueda ayudar con información del sospechoso.

De acuerdo con la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ, los hechos ocurrieron a eso de la 1 a.m. del pasado 1.° de enero, específicamente en Ipís de Goicoechea, en San José.

LEA MÁS: Hombre terminó con una puñalada en el pecho tras discutir con motociclista en Hatillo centro

“En apariencia, un vehículo tipo bicimoto atropelló a una persona adulta mayor y posteriormente se dio a la fuga”, indicó la Policía Judicial.

En la grabación se observa cómo el conductor de la bicimoto estuvo a punto de perder el control tras el atropello, pero logró mantener el equilibrio y continuar su camino. Antes de darse a la fuga, volteó en al menos tres ocasiones para observar lo que había ocurrido.

LEA MÁS: Autoridades revelan angustiante noticia sobre embarcación que se creía pertenecía a desaparecidos

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.