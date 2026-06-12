Sucesos

Esta es la madre que fue asesinada en Guanacaste en circunstancias muy extrañas

La mujer de 43 falleció a consecuencia de un brutal ataque en el que recibió múltiples puñaladas

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Por Adrián Galeano Calvo

Las autoridades dieron a conocer la identidad de la mujer que la noche de este jueves fue víctima de un brutal homicidio en Guanacaste, el cual ocurrió en circunstancias muy extrañas.

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Se trata de Isabel Hidalgo Bolívar, de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda en Guayabo de Bagaces, específicamente en la comunidad de Mogote, según el reporte de la Cruz Roja.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, Isabel era madre de una muchacha de 25 años, un muchacho de 23, una jovencita de 18, y una niña de 6 años.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el crimen fue descubierto pasadas las 7:20 p.m. de este jueves, cuando una persona llegó a buscar a Isabel.

Isabel fue asesinada de múltiples puñaladas. Foto Facebook.
Isabel fue asesinada de múltiples puñaladas. Foto Facebook. (Facebook/Isabel fue asesinada de múltiples puñaladas. Foto Facebook.)

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“Lo que se maneja de momento es que una persona llegó a buscar a esta mujer hasta una vivienda y se encontró con que la puerta estaba entreabierta, al ingresar a la casa encontró a Hidalgo fallecida”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial informó que el cuerpo de Hidalgo presentaba múltiples heridas por arma blanca, mientras que el reporte de la Cruz Roja fue más preciso señalando que las puñaladas las recibió principalmente en el pecho y el estómago.

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De momento, las autoridades judiciales no han determinado las circunstancias que mediaron en el atroz homicidio de Isabel, pero tampoco descartan que pudiera haberse tratado de un caso de femicidio.

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Isabel Hidalgo BolívarMujer asesinada Guanacaste
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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