Triple colisión en Santa Ana cobra la vida de un motociclista

Una violenta colisión entre dos carros y una motocicleta tuvo un fatal desenlace, pues pues uno de los conductores involucrados perdió la vida en el lugar del accidente.

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Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que en el sitio falleció el motociclista, cuya identidad no ha sido dada a conocer por las autoridades judiciales.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el mortal accidente ocurrió a eso de las 2:20 a.m. de este viernes en Santa Ana, San José.

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El mortal choque ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes. Foto Mundo Santa Ana. (Facebook/El mortal choque ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este viernes. Foto Mundo Santa Ana.)

Tras recibir la alerta sobre un choque múltiple, el comité local de Cruz Roja envió una ambulancia básica y una de soporte avanzado al sitio para atender a los heridos.

A su llegada, los paramédicos confirmaron que ya no había nada que hacer por el motorizado. La Cruz Roja no detalló si tuvo que atender a los ocupantes de los otros dos carros involucrados.

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Las autoridades de tránsito se mantienen custodiando la escena, mientras agentes del OIJ realizan las respectivas diligencia y el levantamiento del cuerpo del motociclista.