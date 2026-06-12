Sicarios dispararon 33 veces contra un hombre, pero no lograron acabar con su vida

Dos sicarios desataron una lluvia de 33 disparos contra un hombre que se encontraba sentado en el suelo y, aun así, no lograron cumplir con su cometido, pues su objetivo sobrevivió al ataque.

Sin embargo, la víctima no resultó ilesa, pues fue alcanzado por varios de los disparos y tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico.

LEA MÁS: Hombre sobrevive de milagro a ataque armado en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al herido como un hombre apellidado Vargas, de 43 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:50 p.m. de este jueves en el sector de Concepción Arriba de Alajuelita, en San José.

LEA MÁS: Esta es la madre que fue asesinada en Guanacaste en circunstancias muy extrañas

Agentes de recolección de indicios del OIJ, contabilizaron más de 17 casquillos y restos de bala en el sitio donde ocurrió el ataque. (Foto: Jose Cordero/Foto: Jose Cordero)

“De acuerdo con la versión preliminar, el hombre se encontraba sentado cerca de un local comercial cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que, por razones que se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones en varias partes del cuerpo”, detalló el OIJ.

Tras el ataque los gatilleros se dieron a la fuga, mientras que personal de la Cruz Roja atendió a Vargas y lo trasladó en condición crítica al hospital San Juan de Dios, donde permanece internado.

LEA MÁS: Triple colisión en Santa Ana cobra la vida de un motociclista

Los investigadores que atendieron el caso informaron que en la escena del tiroteo encontraron 33 indicios balísticos, es decir, casquillos detonados por los sujetos en el ataque.

De momento, no se tiene claro cuál habría sido el móvil del ataque, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta un presunto ajuste de cuentas.