Motociclista murió en tragedia vial sin tener culpa del choque en Santa Ana

Un motociclista de apellido Jiménez, de 44 años, perdió la vida durante la madrugada de este viernes en Pozos de Santa Ana.

Jiménez se vio involucrado en un accidente del que, en apariencia, no tuvo ninguna responsabilidad.

La tragedia ocurrió alrededor de las 2:20 a. m., cuando la Cruz Roja recibió la alerta sobre una colisión en carretera. Una hora después, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendieron la escena para iniciar las pesquisas correspondientes.

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Un motociclista de apellido Jiménez, de 44 años, perdió la vida durante la madrugada del viernes 12 de junio del 2026, en Pozos de Santa Ana. Foto: Tomada de Mundo Santa Ana (Tomada de Mundo Santa Ana/Tomada de Mundo Santa Ana)

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el motociclista circulaba por la vía cuando ocurrió una colisión entre dos vehículos.

“Según el reporte preliminar, dos vehículos tuvieron una colisión y en apariencia debido al impacto, uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó a Jiménez, quien viajaba en motocicleta. Producto del impacto resultó fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto.

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Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.

La muerte de Jiménez se suma a la lista de víctimas mortales en carretera registradas durante este año en el país.