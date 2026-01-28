Carro choca contra poste con cables de alta tensión deja una persona fallecida en Jicaral

La Cruz Roja atendió este miércoles un accidente de tránsito en Jicaral, donde un vehículo liviano chocó contra un poste del tendido eléctrico y el conductor falleció.

El accidente ocurrió camino a Lepanto por la lechería.

Según el reporte preliminar, en el sitio se mantenía una persona atrapada dentro del vehículo, por lo que los cuerpos de emergencia trabajaron con extrema precaución, ya que el poste impactado sostiene cables de alta tensión, lo que representaba un riesgo adicional para los socorristas.

Debido a esta situación, los equipos de emergencia permanecieron varios minutos en la escena a la espera de que se garantizara la seguridad necesaria para atender y extraer al paciente.

En el momento que lograron atender al hombre ya estaba fallecido. Se cree que el choque provocó una descarga.

El accidente también ha provocado la suspensión del servicio eléctrico en varias comunidades cercanas.

