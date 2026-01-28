Sucesos

Carro choca contra poste con cables de alta tensión deja una persona fallecida en Jicaral

La Cruz Roja atendió un accidente en Jicaral, camino a Lepanto por La Lechería, donde un vehículo impactó un poste eléctrico

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió este miércoles un accidente de tránsito en Jicaral, donde un vehículo liviano chocó contra un poste del tendido eléctrico y el conductor falleció.

La Cruz Roja atiende un accidente grave camino a Lepanto
La Cruz Roja atiende un accidente grave camino a Lepanto (Cortesía/Cortesía)

El accidente ocurrió camino a Lepanto por la lechería.

Según el reporte preliminar, en el sitio se mantenía una persona atrapada dentro del vehículo, por lo que los cuerpos de emergencia trabajaron con extrema precaución, ya que el poste impactado sostiene cables de alta tensión, lo que representaba un riesgo adicional para los socorristas.

LEA MÁS: “Fue imposible escapar”: el impactante relato de conductor involucrado en accidente en la Florencio del Castillo

Debido a esta situación, los equipos de emergencia permanecieron varios minutos en la escena a la espera de que se garantizara la seguridad necesaria para atender y extraer al paciente.

LEA MÁS: Hombre muere tras ataque a balazos en Heredia

En el momento que lograron atender al hombre ya estaba fallecido. Se cree que el choque provocó una descarga.

El accidente también ha provocado la suspensión del servicio eléctrico en varias comunidades cercanas.

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentepostejicarallepantocruz rojachoque carro poste
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.