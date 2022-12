Carro de taxista que murió atropellado por ingrato que se dio a la fuga es un tesoro para su hijo

Rafael Orozco es recordado como un hombre muy amable y servicial. Foto: Municipalidad de San Isidro.

El carro con el que don Rafael Orozco Zúñiga, de 70 años, se ganaba la vida como taxista informal, se convirtió en un gran tesoro para su hijo mayor, Juan Carlos, esto luego de que el señor muriera de forma trágica por culpa de un conductor que lo atropelló y se dio a la fuga.

“Ese carrito es mío, por el sentido de que yo se lo había dado. En un principio lo quería desaparecer, pero luego, analizándolo, decidí que mejor no, que lo iba a dejar quietico ahí, como un recuerdo de mi papá.

“Yo lo abro y siento que estoy con él, porque el carro me huele a mi papá y todo eso me trae recuerdos”, dijo Juan Carlos a La Teja.

Orozco recordó que el pasado domingo 27 de noviembre se cumplieron tres meses de la muerte de su papá y una de las cosas que más lo indignan a él y a su familia es que hasta la fecha el conductor responsable del hecho no ha querido dar la cara.

“Chaquelo”, como conocían de cariño a don Rafael, perdió la vida la noche del sábado 28 de agosto en el centro de San Isidro de Heredia, en las inmediaciones del negocio Foto González.

“La versión preliminar es que él se encontraba sobre la vía pública cambiándole una llanta a su carro, momento en el que pasó otro vehículo que se dio a la fuga luego de atropellarlo. El señor falleció en el lugar”, informó el Organismo de Investigación Judicial en aquel momento.

La trágica muerte de don Rafa fue un golpe muy duro para todos los vecinos de esa localidad de Heredia, pues era una persona muy querida por su forma de ser y por lo servicial que era con los demás.

Poca información

Juan Carlos contó que desde la muerte de su papá, la información que han recibido por parte de las autoridades ha sido mínima, por lo que desconoce cómo ha ido avanzando la investigación.

“Lo que le han dicho a mi hermano en el OIJ es que está en proceso, que el caso está en investigación, eso es lo único que nos dicen, desde entonces no sabemos absolutamente nada”.

El señor fue atropellado cuando cambiaba una llanta de su carro. Foto El Isidreño Informa.

Según Orozco, la Policía Judicial estaría tras la pista de un hombre, pero a ellos no les han revelado mayor información sobre eso.

“Nos han dicho que han hecho seguimientos de cámaras, en las que se ve el carro sospechoso, pero que se les pierde en Heredia y que tenían que pedirle los videos a la Municipalidad de Heredia.

“También dicen que están investigando a un señor, pero realmente ellos no dan datos de nada, ni siquiera de cómo es el carro”, explicó Orozco.

Otra de las cosas que tiene molesta a la familia de Chaquelo es que, según su hijo, el investigador a cargo del caso no les brinda la atención que ellos desean, pues le han enviado correos y este no les contesta, incluso han ido a buscarlo, pero no han tenido éxito.

“Nos sentimos indignados porque, a como está la cosa, esto no va a terminar en nada, porque él que está investigando no sabe lo que uno está pasando y uno desea que le digan algo, pero nadie dice nada”.

Gran vacío

Según Orozco, estos tres meses sin su papá han sido muy duros, pues él era el sostén de su familia y ahora que la Navidad y el Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, el dolor por su ausencia es más grande.

“Es como que le arranquen a uno un brazo y quiera hacer todas las cosas con ese brazo y no lo tiene, así como se ha sentido la ausencia de mi papá. Es un vacío que no se llena”.

En cuanto al carro de don Rafa, su hijo dice que lo tiene bien guardado en la cochera de su casa, aún no tiene planeado sacarlo pues está a la espera de que las autoridades les informen si van a necesitarlo para alguna diligencia.

“A las autoridades les decimos que se pongan la mano en el corazón y que le pongan ganas a trabajar, porque así no vamos a llegar a ningún lado, lo mínimo que se merece mi papá es que se haga justicia”.

Juan Carlos finalizó diciendo que espera que el OIJ detenga al conductor responsable de matar a su papá, pues considera que se trata de una persona sin corazón que nunca se entregara por voluntad propia.

“Si en todo este tiempo no ha tenido corazón para entregarse, menos ahora después de tanto tiempo, a esa persona solo puedo decirle que ojalá Dios lo perdone, porque yo no puedo”.