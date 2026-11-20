Una cámara que llevaba un motociclista captó los segundos en los que logró esquivar la muerte al tener de frente un carro que iba sin control hacia él y el cual luego terminó estrellado contra un bus.

En la grabación se escucha un fuerte golpe y el joven reacciona con un “¡uy, padre!” al percatarse de lo que acaba de ocurrir.

El accidente fue reportado a las 5:42 a. m. de este viernes 20 de noviembre en San Miguel de Desamparados, San José, donde un vehículo liviano chocó contra un autobús.

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Motociclista esquiva muerte en Desamparados

La Cruz Roja despachó cuatro recursos de emergencia para atender la colisión y valorar a las personas afectadas.

“En la escena, nuestro personal valoró un total de nueve pacientes: ocho fueron catalogados en condición estable y uno en condición urgente”. Indicaron en la Benemérita.

Carro choca contra bus en San Miguel de Desamparados. Foto: ANI (ANI/ANI)

Todos los pacientes fueron trasladados a la clínica Marcial Fallas para recibir atención médica.

El video del motociclista muestra lo cerca que estuvo de ser impactado por el carro y cómo, en cuestión de segundos, pasó de encontrarse con un vehículo fuera de control a escuchar el fuerte choque que involucró al autobús.