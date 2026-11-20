La madrugada de este viernes comenzó con mucho susto para varios vecinos de San Miguel de Desamparados, luego de que un bus y un carro chocaran de frente y dejaran ocho personas atendidas por los cruzrojistas.

La emergencia fue reportada a las 5:42 a. m. de este viernes 20 de noviembre, cuando la Cruz Roja recibió la alerta por la colisión entre ambos vehículos.

“La Cruz Roja atiende una colisión entre un autobús y un vehículo liviano. Se reportan ocho pacientes en condición estable”, indicaron en la Benemérita.

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El choque del carro y un bus en San Miguel de Desamparados ocurió este viernes temprano. Foto: ANI (ANI/ANI)

Pero este no fue el único accidente de tránsito atendido durante la noche y madrugada.

A las 11:27 p. m. de este jueves, los cruzrojistas atendieron un choque entre una motocicleta y un carro en Bella Vista, en Las Juntas de Abangares, Guanacaste.

En ese sitio atendieron a un hombre adulto que, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en condición crítica a la clínica de Las Juntas.

Poco después, a las 11:53 p. m., se reportó otro accidente en Veinte de Noviembre, en Chacarita de Puntarenas, donde una moto chocó contra un objeto fijo.

En ese caso, los socorristas atendieron a dos hombres, uno de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado en condición crítica, y otro de unos 20 años, llevado en condición urgente. Ambos fueron trasladados al hospital Monseñor Sanabria.

La jornada de accidentes continuó durante la madrugada de este viernes. A la 1:45 a. m., en Río Jiménez de Guácimo, en Limón, un motociclista derrapó.

“Se abordó a un hombre adulto con múltiples traumas, quien fue trasladado en condición crítica alhospital de Guápiles”, detallaron en la Cruz Roja.