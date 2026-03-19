Carro irrumpe en supermercado y casi provoca tragedia: cliente se salva por centímetros

Lo que parecía una compra rutinaria terminó en segundos de terror en Heredia.

Un vehículo 4x4 se metió dentro de un supermercado el miércoles en San Pablo de Heredia, dejando una escena de caos que quedó registrada en video.

El carro se metió en el supermercado, un hombre se salvó de milagro (cortesía/Cortesía)

En las imágenes se observa el instante en que un cliente y el dependiente se encuentran en la caja cuando, de forma repentina, el carro entra en el local llevándose todo a su paso.

Productos fueron arrastrados por varios metros dentro del establecimiento.

El cliente, que estaba de pie frente al mostrador, logró salvarse por apenas unos centímetros al reaccionar a tiempo y apartarse de la trayectoria del vehículo.

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Según versiones preliminares, la conductora, aparentemente, intentaba estacionar, pero habría acelerado por error, perdiendo el control e impactando directamente contra la fachada del comercio hasta terminar dentro del local.

Carro se mete en supermercado y desata el pánico en San Pablo de Heredia

Pese a lo aparatoso del accidente y a los cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas.

El hecho generó gran conmoción entre vecinos.