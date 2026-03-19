Así fue la persecución de película que terminó en balacera en Moravia, San José

Un vehículo que circulaba a alta velocidad y en contravía fue el detonante de la balacera ocurrida en las cercanías del cementerio en Moravia, San José.

De acuerdo con información del OIJ, oficiales de la sección del Departamento de Investigaciones Criminales se encontraban realizando labores en la zona cuando detectaron el carro en actitud sospechosa.

“Observan el vehículo a alta velocidad en contravía, es por eso que giran su unidad policial y deciden realizar el abordaje de este auto; cuando observan que hay un sujeto que desciende y se encuentra en condición sospechosa y, los oficiales procedían con el abordaje, se escuchó una detonación que, al parecer, proviene de este vehículo y es cuando se da un intercambio de disparos”, dijo Pablo Calvo, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales.

Un vehículo que circulaba a alta velocidad y en contravía fue el detonante de la balacera ocurrida en las cercanías del cementerio en Moravia, San José. Foto: ANI (ANI/ANI)

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Intento de fuga

Tras la balacera, el vehículo intentó huir en contravía y en retroceso, mientras el hombre que había bajado del automóvil salió corriendo detrás del carro.

Minutos después, los agentes realizaron un rastreo en la zona y encontraron a un hombre herido por arma de fuego, quien sería el mismo sujeto que había descendido del carro.

El sujeto resultó herido en la clavícula izquierda.

“Los oficiales deciden llamar a la Cruz Roja y, posteriormente, lo trasladan al hospital Calderón Guardia", agregó Calvo.

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Investigación en curso

El caso quedó en manos de la sección de Delitos contra la Vida del OIJ, que llevará a cabo una investigación objetiva para determinar lo ocurrido.

De manera preliminar, se presume que existió un intercambio de disparos entre los involucrados.