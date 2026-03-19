Las horas se agotan: Celso Gamboa y “Pecho de Rata” estarían a punto de dejar Costa Rica

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, podrían estar viviendo sus últimas horas en Costa Rica antes de ser extraditados a los Estados Unidos, donde son requeridos por tráfico internacional de drogas.

Ambos hombres serían trasladados en un avión enviado desde territorio estadounidense, aunque aún no se ha confirmado si se trata de un jet privado, como trascendió meses atrás, o incluso una aeronave comercial.

Exmagistrado Celso Gamboa y “Pecho de Rata” serían enviados a Estados Unidos en las próximas horas. (Canva/Canva)

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Traslado bajo custodia

Un juez será el encargado de concretar la entrega de los dos primeros costarricenses que serían enviados a suelo norteamericano bajo este tipo de proceso, confirmaron fuentes judiciales a La Teja.

Durante el traslado en territorio nacional, tanto Gamboa como “Pecho de Rata” serán custodiados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Sin embargo, una vez que sean entregados, la custodia pasará a manos de la DEA, que asumirá el control total del traslado hacia los Estados Unidos.

Ningún otro costarricense viajará con los extraditables, ya que serán las autoridades estadounidenses las que se encarguen del procedimiento.

Ambos viajarán juntos, debido a que son requeridos por el mismo tribunal en Texas, donde deberán enfrentar la justicia por los cargos en su contra.

Cronología sobre la detención de los extraditables

El viernes 20 de junio del 2025, la DEA, por medio de la Embajada de los Estados Unidos, realizó la solicitud de los extraditables.

Tres días después, el lunes 23 de junio, se da la detención de Celso Gamboa y de Pecho de Rata, por parte del OIJ; a Gamboa le decomisaron el celular. Pecho de Rata no andaba.

El 14 de agosto ocurre la solicitud oficial de extradición. Para agilizar la extradición, el Ministerio Público pidió criterios de oportunidad para ambos en los juicios que los dos tienen pendientes en Costa Rica.