Impactante persecución y balacera en Moravia deja un herido

Una persecución policial terminó en un tenso intercambio de disparos entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sospechosos la mañana de este miércoles en San Vicente de Moravia.

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Los hechos se dieron detrás del cementerio. Cuando aparentemente los sospechosos iban siguiendo un carro y en un determinado momento el acompañante del vehículo se bajó y empezó a disparar.

Un enfrentamiento dejó un herido en Moravia (Cruz Roja/Cortesía)

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En ese momento se dio el enfrentamiento. Como resultado, un joven de aproximadamente 23 años resultó herido, mientras los demás lograron huir del lugar.

Andrew Tomas de la Cruz Roja atendió al herido y aseguró que tenía una herida en la clavícula, por lo que fue llevado a un centro médico.

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Los investigadores tienen tomada la zona en busca del otro sospechoso y tratan de encontrar el arma utilizada. El OIJ no ha dado mayores detalles del caso.