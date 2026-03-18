Muerte en barbería: sospechosos capturados tras violento ataque en Chacarita

Cinco personas fueron detenidos como sospechosos del ataque que acabó con la vida de una persona y dejó cinco heridos en Chacarita de Puntarenas.

Los sospechosos de un homicidio en una barberia en Puntarenas fueron detenidos (Cortesía/cortesía)

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz, confirmó la detención de cinco personas vinculadas al homicidio ocurrido el 2 de diciembre de 2025 en la barbería Barahona, en Chacarita.

Los investigadores realizaron varios allanamientos en dicha provincia.

Los hechos se registraron en las afueras de la barbería, junto a Coopealianza, cuando dos hombres llegaron al lugar y dispararon contra las personas que estaban allí.

La víctima mortal fue identificada como Chacón, de 35 años, mientras que otras cinco personas resultaron heridas.

Según Muñoz, el ataque se relaciona con ajustes de cuentas vinculados a pugnas entre grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.

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Entre los detenidos figuran los apellidos Leal (19 años), Seas (35 años), Chavarría (23 años). Además en la investigación se detuvo a dos personas más dentro de la investigación por delitos de Narcotráfico estos de apellidos Castellón (19 años) y una mujer de apellido Araya.

Las autoridades judiciales continúan con las investigaciones para esclarecer la dinámica completa del ataque. Durante los allanamientos les decomisaron evidencia que será clave para la investigación.