Carro robado, encendido y abandonado escondía 115 kilos de cocaína en Alajuela

Un carro que permanecía encendido y abandonado en la calle terminó llevando a las autoridades hasta un cargamento de cocaína en La Garita de Alajuela.

Un cargamento de cocaína fue encontrado en la cajuela del carro (msp/Cortesia)

El hallazgo se produjo durante recorridos preventivos realizados por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública en el barrio Los Llanos.

Los policías observaron el vehículo estacionado y encendido, pero no encontraron a ninguna persona dentro ni en los alrededores.

Ante la situación, los oficiales consultaron la placa del automotor y descubrieron que el carro tenía denuncia por robo.

LEA MÁS: Despliegan perros, drones y equipos de rescate para encontrar a un hombre desaparecido en el Chirripó

El carro fue revisado por un perro policía, el cual dio con rastros de droga y al momento en que los agentes revisaron la cajuela del vehículo encontraron 115 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

La droga y el vehículo fueron decomisados por los agentes de la PCD, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.