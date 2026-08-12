Sucesos

Carro robado, encendido y abandonado escondía 115 kilos de cocaína en Alajuela

Perro policía detectó rastros de droga y en la cajuela se encontraron 115 paquetes con un kilo cada uno

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Por Silvia Coto

Un carro que permanecía encendido y abandonado en la calle terminó llevando a las autoridades hasta un cargamento de cocaína en La Garita de Alajuela.

Un cargamento de cocaína fue encontrado en la cajuela del carro
Un cargamento de cocaína fue encontrado en la cajuela del carro (msp/Cortesia)

El hallazgo se produjo durante recorridos preventivos realizados por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública en el barrio Los Llanos.

Los policías observaron el vehículo estacionado y encendido, pero no encontraron a ninguna persona dentro ni en los alrededores.

Ante la situación, los oficiales consultaron la placa del automotor y descubrieron que el carro tenía denuncia por robo.

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El carro fue revisado por un perro policía, el cual dio con rastros de droga y al momento en que los agentes revisaron la cajuela del vehículo encontraron 115 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

La droga y el vehículo fueron decomisados por los agentes de la PCD, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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