Carro se metió en acera y mató a adulto mayor en Turrialba

Un adulto mayor de apellido Arias, de 82 años, falleció la noche del miércoles tras ser víctima de un atropello en Turrialba.

El hombre falleció en el hospital William Allen Taylor. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los hechos ocurrieron en el centro del cantón.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente se registró durante la tarde, cuando un vehículo aparentemente perdió el control y terminó impactando al hombre, quien se encontraba sobre la acera.

LEA MÁS: Sucesos Doloroso hallazgo: cuerpo de hombre fue encontrado en la calle en San Carlos

Tras el golpe, la víctima fue atendida y trasladada de emergencia al hospital William Allen Taylor, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, cerca de las 8 p.m. se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Según las primeras versiones, el conductor del automóvil figura como sospechoso dentro de la investigación que ahora desarrolla el OIJ para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

El caso generó consternación entre vecinos y comerciantes del centro de Turrialba, donde ocurrió el accidente.