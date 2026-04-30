Sucesos

Doloroso hallazgo: cuerpo de hombre fue encontrado en la calle en San Carlos

Un hombre adulto fue encontrado sin vida la madrugada de este jueves en Florencia de San Carlos

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la madrugada de este jueves, en un hecho que es investigado como un aparente atropello, en Florencia de San Carlos, Alajuela.

Según el reporte de los cuerpos de emergencia, la alerta ingresó a las 3:03 a.m. por el hallazgo de un hombre tendido en la calle, específicamente 100 metros al sur de la delegación.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, localizaron al hombre sin signos de vida. De manera preliminar, se presume que habría sido víctima de un atropello.

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La Cruz Roja confirmó que el hombre ya estaba fallecido. (Cruz Roja/Cortesía)

De momento no ha trascendido la identidad del fallecido ni si el conductor involucrado ya fue detenido.

Las autoridades judiciales deberán realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las causas de muerte.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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