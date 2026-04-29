Sospechoso de amenazas de tiroteo en el TEC escondía otro secreto que descubrieron al allanar su casa

El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo contra la universidad, escondía otro secreto que quedó al descubierto este miércoles 29 de abril durante un allanamiento en su casa, en San Carlos de Alajuela.

Las autoridades no solo le decomisaron celulares y una computadora, sino que además encontraron varios sellos aparentemente falsos, relacionados con instituciones públicas y profesionales.

Entre lo hallado figuran sellos del Ministerio de Educación Pública (MEP), del Ministerio de Salud y hasta de una supuesta nutricionista.

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El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo le allanaron su casa en San Carlos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Ahora, Castro no solo deberá enfrentar cargos por amenazas agravadas y terrorismo contra la Rectoría y personal del Tecnológico de Costa Rica, sino que además le abrieron una nueva causa por aparente falsificación de documentos.

De acuerdo con la investigación, los sellos habrían sido utilizados para, supuestamente, falsificar certificados de cursos de manipulación de alimentos, títulos y otros documentos.

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El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo le allanaron su casa en San Carlos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El hallazgo ocurrió durante las diligencias judiciales realizadas tras su detención por las amenazas que obligaron a activar protocolos de seguridad en el TEC.

Las autoridades mantienen bajo análisis los dispositivos electrónicos decomisados y continúan investigando el alcance de la presunta falsificación.