Carro se volcó tras persecución policial en Nicoya y dejó al descubierto un muerto y un herido de bala

Una persecución policial que comenzó luego de que un conductor aparentemente evadiera un retén en Mansión de Nicoya terminó en tragedia.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 11 de agosto, cuando el vehículo se salió de la vía, chocó contra un paredón y terminó volcado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Nicoya asumió la investigación del caso, en el que un hombre de apellido Baltodano, de 69 años, murió, mientras que otro, de apellido Torres, de 31 años, resultó herido.

Los hechos ocurrieron pasada las 4 p. m. en vía pública, según la información del OIJ, en el sector se encontraba un retén de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito cuando, aparentemente, Torres, quien conducía el vehículo, habría evadido el control.

Ante esa situación, oficiales de ambas instituciones iniciaron una persecución.

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Una persecución policial en Mansión de Nicoya terminó de la peor manera. Foto: Archivo/fines ilustrativos (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)

Aproximadamente dos kilómetros después del retén, el conductor perdió el control del vehículo, que chocó contra un paredón y terminó volcado.

Al sitio llegaron socorristas de la Cruz Roja, quienes encontraron a los dos ocupantes del automóvil con heridas de arma de fuego.

Baltodano presentaba una herida de bala en la espalda, mientras que Torres tenía una lesión de arma de fuego en el brazo derecho.

“El caso está en investigación por parte del OIJ de Nicoya. Se realizó dirección funcional con el Ministerio Público y se ordenó que se le decomisara el arma de reglamento a cinco oficiales, tres de la Fuerza Pública y dos de la Policía de Tránsito, ya que se presume que en la persecución en apariencia pudiesen haber disparado y esas serían las heridas que presentaban las personas, tanto el fallecido como el herido”, informó la oficina de prensa del OIJ.

El cuerpo de Baltodano fue trasladado al laboratorio judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar, entre otros aspectos, la causa de muerte.

Por su parte, Torres fue trasladado a un centro médico de la localidad para recibir atención por la herida que presentaba en el brazo.