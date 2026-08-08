Caso Aldesa avanza: Tribunal declara inadmisibles apelaciones y expediente volverá al Juzgado Penal

El caso Aldesa dio este viernes un nuevo paso dentro del proceso judicial, luego de que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial declarara inadmisibles los recursos de apelación planteados por las partes.

La decisión quedó consignada en el voto 331-2026, este viernes 7 de agosto de 2026.

La Corte informó que la resolución ya consta en el sistema y se encuentra en proceso de notificación electrónica a todas las partes involucradas.

Los recursos por el caso Aldesa fueron declarados inadmisbles

Con esta decisión, el expediente será devuelto el próximo lunes 10 de agosto al Juzgado Penal, donde continuará el proceso y se podrá avanzar hacia la realización de la audiencia preliminar.

La audiencia se mantiene programada en horario vespertino, a partir de las 5 p. m., y tendrá carácter oral y privado.

Las partes expondrán sus posiciones y el juez analizará los aspectos necesarios para determinar cómo continuará el proceso.

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La decisión del Tribunal sobre los recursos de apelación no representa una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.

El caso Aldesa se remonta a 2019, cuando clientes de la firma bursátil denunciaron luego de haber invertido en proyectos inmobiliarios por alrededor de $200 millones. La situación financiera de la empresa se agravó hasta que, el 22 de julio de 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones con más de 600 inversionistas. Dentro de la causa figuran 26 personas físicas y jurídicas.

Tras la investigación, la Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa en perjuicio de inversionistas.

El Ministerio Público ha señalado además que se trata de una causa de tramitación compleja, debido al volumen de información que contiene: el expediente principal tiene 5.323 páginas.